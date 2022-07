ZDA razpisale nagrado za informacije o tujem vpletanju v volitve

Washington, 29. julija - Ameriško zunanje ministrstvo je v četrtek ponudilo do deset milijonov dolarjev nagrade za informacije o vpletanju tujih oseb in organizacij v ameriške volitve. Pri tem je še posebej izpostavilo informacije o ruski Agenciji za raziskovanje interneta, njenem vodji Jevgeniju Prigožinu ter drugih, z agencijo povezanih osebah in organizacijah.