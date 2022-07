Zunanja ministra Rusije in Kitajske pohvalila odnose med državama

Taškent, 28. julija - Zunanja ministra Rusije Sergej Lavrov in Kitajske Wang Yi sta danes pohvalila "dinamične odnose" med Rusijo in Kitajsko, ki jih državi vzdržujeta kljub težkim mednarodnim razmeram in zahtevam ZDA, da Peking obsodi rusko invazijo na Ukrajino, poroča španska tiskovna agencija EFE.