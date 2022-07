Stellantis ob polletju z rastjo dobička in prodaje

Pariz, 28. julija - Ameriško-evropski avtomobilski proizvajalec Stellantis je v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvaril osem milijard evrov čistega dobička, kar je 34 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Zvišali so se tudi prihodki družbe, in sicer za 17 odstotkov na 88 milijard evrov. Rezultati so posledica višjih prodajnih cen.