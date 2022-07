Policijski helikopter v slabem vremenu dvakrat posredoval v gorah

Kranj, 28. julija - Policijski helikopter je v sredo v slabem vremenu z gorskimi reševalci dvakrat reševal v gorah. Zjutraj so posredovali pri koči na Doliču zaradi obolelega pohodnika. Zvečer pa je policijski helikopter z ekipo reševal še na Skuti, kjer sta dva pohodnika v neurju zašla s poti in onemogla, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.