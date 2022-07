Finance o mantri odrast (28. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Simona Toplak v komentarju Odrastite! piše, da nas čakajo "orban, turban in meloni", če bodo politiki, ekonomisti in sociologi zganjali histerijo o pravičnosti in enakosti ter poganjali odrast. Zdaj je nova mantra dela političnega in ekonomskega miljeja za odrešitev sveta pred sodobnimi kapitalističnimi in demokratičnimi nadlogami: odrast, navaja.