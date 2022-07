Ameriška centralna banka v novo občutno zvišanje ključne obrestne mere

Washington, 27. julija - Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je danes v boju zoper naraščajočo inflacijo in v skladu z napovedmi zvišala ključno obrestno mero še za 0,75 odstotne točke, kot je to storila že na junijskem zasedanju. Ta je sedaj na ravni na od 2,25 do 2,50 odstotka. Tokratno zvišanje je četrto v zadnjih petih mesecih.