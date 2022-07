Malmö, 27. julija - Namiznoteniški igralci in igralke iz Rusije in Belorusije zavoljo ruske vojaške invazije na Ukrajino ne bodo nastopili na letošnjem ekipnem svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. septembrom in 9. oktobrom v kitajskem Chengduju. To odločitev je sprejel izvršni odbor Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) po dvodnevnem zasedanju v švedskem Malmöju.