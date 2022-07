Leta 2020 v EU en avtomobil na dva prebivalca

Luxembourg, 27. julija - V letu 2020 so v EU zabeležili 0,53 avtomobila na prebivalca. Najmanj osebnih vozil na 1000 prebivalcev so zabeležile vzhodne države članice, medtem ko so imele zahodne višje stopnje motorizacije. Velike razlike v lastništvu avtomobilov pa so se kazale predvsem na regionalni ravni, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat.