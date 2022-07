V Angoli odkrili domnevno največji rožnati diamant v tristo letih

Luanda, 27. julija - Rudarji so v rudniku Lulo na severovzhodu Angole odkrili 170-karatni rožnati diamant, ki bi lahko bil največji rožnati diamant v zadnjih tristo letih, so sporočili iz avstralskega podjetja Lucapa Diamond Company, ki upravlja z rudnikom. Diamant bo prodan na dražbi, podobni diamanti pa so bili v preteklosti prodani za več deset milijonov evrov.