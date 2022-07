V potresu na Filipinih umrli najmanj štirje ljudje

Manila, 27. julija - V potresu z magnitudo sedem, ki je danes stresel provinco Abra na severozahodu filipinskega otoka Luzon, so umrli najmanj štirje ljudje, vsaj 60 pa jih je poškodovanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Potres je povzročil veliko materialno škodo in sprožil več zemeljskih plazov, poročajo tuje tiskovne agencije.