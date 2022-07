V Mozirju položili temeljni kamen za širitev vrtca in osnovne šole

Mozirje, 31. julija - V Mozirju so zaradi višanja števila prebivalstva zrasle tudi potrebe po več prostorih v vrtcu in osnovni šoli. Zato sta mozirski župan Ivan Suhoveršnik in predsednik uprave velenjskega Esotech Marko Škoberne ta mesec položila temeljni kamen za širitev vrtca in šole. Vrednost obeh naložb pa je Suhoveršnik za STA ocenil na 3,2 milijona evrov.