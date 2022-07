Pravosodno ministrstvo ZDA preiskuje Trumpa zaradi poskusov spreminjanja izida zadnjih predsedniških volitev

Washington, 27. julija - Tožilci, ki preiskujejo napad na ameriški kongres 6. januarja lani in poskuse spreminjanja izida zadnjih predsedniških volitev v ZDA, so začeli priče in obtožence spraševati o nekdanjem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, poroča Washington Post, ki se sklicuje na dobro obveščene neimenovane vire.