New York, 27. julija - Alphabet je v drugem četrtletju letos ustvaril 16 milijard dolarjev čistega dobička, kar je 13 odstotkov manj kot v enakem četrtletju lani. Prihodki so narasli za 13 odstotkov na 69,7 milijarde dolarjev Delnice starševskega podjetja Googla so se podražile.