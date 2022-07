Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 7.)

Ljubljana, 26. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o mehanizmu RescEU, v okviru katerega so tuji gasilci priskočili na pomoč Sloveniji pri gašenju požarov na Krasu. Povzele so tudi poročanje STA o epidemioloških razmerah v Sloveniji in nesreči v premogovniku Velenje, v kateri je bilo v ponedeljek poškodovanih 12 rudarjev.