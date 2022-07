V Bovcu pričakujejo rešitev za obnovo žičnice v mesecu dni

Bovec, 26. julija - V Bovcu prve dejanske korake v smeri rešitve za obnovo žičnice in smučišča na Kaninu čakajo že v roku dobrega meseca. Nekaj upanja jim je vlilo srečanje z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažem Hanom, ki je obljubil iskanje sredstev in določitev skrbnika projekta na ministrstvu.