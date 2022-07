Marko Hatlak za 100-letnico Piazzolle na Ljubljana festivalu

Ljubljana, 26. julija - Harmonikar Marko Hatlak bo v sredo z zasedbo FUNtango zaokrožil 100. obletnico rojstva argentinskega skladatelja in bandeonista Astorja Piazzolle. Nastopil bo v Križankah v okviru 70. Ljubljana festivala, na katerem je že nekajkrat gostoval. K izvedbi Piazzollinih in avtorskih del, ki so nastala po njegovem navdihu, je povabil tudi goste.