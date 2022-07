V Istro bodo vodo začeli dovažati v torek

Na Rižanskem vodovodu so danes dopoldne pripravili potrebno za interventne prevoze vode po načrtih, ki jih je vlada sprejela prejšnji četrtek. Tovornjakom so prilagodili dovozne poti do vodarne v Cepkih, je STA neuradno izvedela ob sestanku predstavnikov civilne zaščite in Rižanskega vodovoda.

Predstavniki civilne zaščite v obalnih občinah medtem ugotavljajo, da sistem še deluje predvsem po zaslugi odgovornega ravnanja občanov, ki upoštevajo ukrepe. Opozarjajo tudi, da s tovornjaki dostavljena voda ne bo dovolj, da bi omejitve preklicali.