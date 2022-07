MNZ predlaga odložitev roka za pridobitev višješolske izobrazbe za policiste za eno leto

Ljubljana, 22. julija - Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero bi policistom s srednješolsko izobrazbo priznali neformalno pridobljena znanja. Za eno leto bi odložili tudi rok, ki določa, da morajo izobrazbo pridobiti do začetka naslednjega leta. Predlog je v javni obravnavi do 5. avgusta.