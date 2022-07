Minister Papič v Pragi o sinergijah pri financiranju raziskav v Evropi

Praga, 22. julija - Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič se je v Pragi udeležil dvodnevnega nefromalnega zasedanja Sveta EU za konkurenčnost. Na zasedanju je spregovoril na ministrski okrogli mizi o sinergijah pri financiranju raziskav in inovacij v Evropi in izrazil podporo prizadevanjem češkega predsedstva o zagotavljanju sinergij.