Moskva pripravljena podpisati sporazum o izvozu žita z vsemi vpletenimi, Kijev ne

Kijev/Moskva/Istanbul, 22. julija - Moskva je pripravljena podpisati sporazum o izvozu žita z Ukrajino, Turčijo in ZN, vendar se pri tem "ne bo prenaglila", je v luči današnjega nadaljevanja pogajanj v Istanbulu in napovedanega podpisa sporazuma sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Iz Kijeva so medtem sporočili, da bodo sporazum podpisali le z ZN in Turčijo.