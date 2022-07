Med nagrajenci Kennedyjevega centra George Clooney, Gladys Knight in U2

New York, 25. julija - V Washingtonu bodo 4. decembra podelili 45. nagrade za umetnost Kennedyjevega centra, najpomembnejša priznanja v ameriški umetnosti. Letošnji nagrajenci so zvezdniški igralec George Clooney, legendarna soul pevka Gladys Knight, irski rockerji U2, ameriška skladateljica kubanskega rodu Tania Leon in kraljica krščanskega popa Amy Grant.