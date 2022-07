Vstop španskega Gonvarrija v lastništvo Hidrie uradno potrjen

Ljubljana, 20. julija - Družina Svetlik, ki ima v lasti 42-odstotni delež družbe H&R, krovne lastnice idrijske skupine Hidria, je prodala svoj delež španski družbi Gonvarri, so danes potrdili lastniki H&R. Posel morajo odobriti slovenski in evropski pristojni organi, predvidoma pa naj bi bil zaključen do konca tega leta. Vrednosti posla niso razkrili.