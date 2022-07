Erdogan pozval Putina in Raisija k podpori v Siriji

Teheran, 19. julija - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes v Teheranu ruskemu in iranskemu kolegu, Vladimirju Putinu in Ebrahimu Raisiju, sporočil, da pričakuje njuno polno podporo v boju Ankare proti "teroristom" v Siriji. Vsi trije pa so se zavezali k ohranitvi neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Sirije. Putin je opozoril, da želi Zahod Sirijo razkosati.