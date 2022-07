Na Senovem stekla energetska sanacija krajevnega Doma XIV. divizije

Senovo/Krško, 19. julija - Na Senovem v Posavju so te dni stekla dela energetske sanacije krajevnega Doma XIV. divizije s kulturno in športno dvorano. Naložba bo stala približno dva milijona evrov, Mestna občina Krško bo zanjo od Evropskega kohezijskega sklada oz. ministrstva za infrastrukturo dobila nekaj več kot 580.000 evrov naložbene podpore, so sporočili z občine.