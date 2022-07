Golob v pismu von der Leynovi in Michelu za dodelitev statusa kandidatke BiH do konca leta

Ljubljana, 19. julija - Premier Robert Golob je v pismu predsednikoma Evropske komisije in Evopskega sveta Ursuli von der Leyen in Charlesu Michelu poudaril, da bi morala BiH status kandidatke za članstvo v EU dobiti na podlagi izpolnjevanja realnih pogojev, a dodal, da mora EU obenem upoštevati svojo soodgovornost za razmere v BiH in novo geopolitično realnost v Evropi.