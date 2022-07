Ryanair si prihodnje leto želi prihoda v Slovenijo

Ljubljana, 18. julija - Predstavniki infrastrukturnega in gospodarskega ministrstva so nedavno na pobudo nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair izpeljali sestanek na daljavo, na katerem so govorili o možnostih prihoda omenjene družbe v Slovenijo, je razvidno iz javne objave lobističnih srečanj na spletnem portalu Erar.