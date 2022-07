Prva obsodba od začetka delovanja EPPO v Sloveniji

Luxembourg, 18. julija - Okrajno sodišče v Mariboru je v začetku julija izdalo prvo obsodilno sodbo v obtožnici, ki jo je vložilo Evropsko javno tožilstvo (EPPO). Vsi trije obtoženi - dve fizični in ena pravna oseba - so bili spoznani za krive poskusa goljufije na škodo proračuna EU, so danes sporočili iz EPPO.