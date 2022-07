S požarom na goriškem Krasu se bori preko 300 gasilcev, požar omejen

Renče, 17. julija - V požaru, ki je dopoldne zagorel na območju med Renškim vrhom in naseljem Temnica, trenutno posreduje več kot 300 gasilcev iz več slovenskih gasilskih regij. Pri gašenju jim pomagajo štirje helikopterji, dva slovenska in dva italijanska, ter hrvaško letalo canadair. Požar so pred večerom omejili, vendar še ni pod nadzorom.