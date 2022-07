Svojci pogrešajo 33-letnega Tiborja Ljođo iz Litije

Litija, 17. julija - Svojci od srede popoldne pogrešajo 33-letnega Tiborja Ljođo. Nazadnje je bil viden v sredo okoli 16. ure na območju Litije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Pogrešani je visok okoli 200 cm, je suhe postave in črnih las. V sredo je bil oblečen v dolge bele hlače in obut v črne superge.