Pahor in madžarska predsednica poudarila pomen enotnosti pri soočanju z aktualnimi izzivi

Ljubljana, 15. julija - Na povabilo predsednika Boruta Pahorja se je danes na svojem prvem uradnem obisku v Sloveniji mudila nova madžarska predsednica Katalin Novak. Predsednika sta pohvalila odnose med državama in poudarila, da vojna v Ukrajini in njene posledice predstavljajo velik izziv za regijo in celotno Evropo, ki zahteva skupne in enotne rešitve.