Tedenski pregled - Slovenija od 15. do 21. 7.

Ljubljana, 22. julija - Na območju Krasa je izbruhnil največji požar v zgodovini Slovenije, s katerim se je spopadalo tisoč gasilcev, tudi s pomočjo iz zraka. Zaradi ognja in dima so morali začasno evakuirati prebivalce več vasi, v Slovenski Istri pa se srečujejo s pomanjkanjem vode. Vlada hiti z ukrepi za spopad z draginjo, znani so datumi še trojih letošnjih volitev.