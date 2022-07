GZS in ministrstvo za izobraževanje za krepitev sodelovanja na področju razvoja

Ljubljana, 15. julija - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bosta sodelovala pri strategijah in projektih, ki predstavljajo dodano vrednost za gospodarstvo in družbo, še zlasti pri investicijah v tehnologije za dvojni prehod. O krepitvi sodelovanja na področju razvoja sta vodstvi institucij razpravljali v četrtek.