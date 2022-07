Dela na nadhodu Sonce v Rogaški Slatini v zaključni fazi

Rogaška Slatina, 17. julija - Dela na nadhodu Sonce v Rogaški Slatini, ki so se začela avgusta lani, so v zaključni fazi. Uporabnikom bo tako nadhod predvidoma na voljo od septembra letos. Gre za enega od pomembnejših projektov za razvoj turizma v slatinski občini, saj povezuje parkirišče pri Restavraciji Sonce in vznožje Tržaškega hriba, piše na spletni strani občine.