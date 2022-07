Ob začetku poletja zelo dober obisk slovenskih zdravilišč

Celje, 14. julija - Slovenska zdravilišča so bila ob začetku poletja zelo dobro obiskana, čeprav skupni seštevek domačih in tujih gostov še vedno nekoliko zaostaja za letom 2019. Hkrati pa zdravilišča opozarjajo na nevzdržne podražitve cen električne energije za 300 odstotkov in več, so danes sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.