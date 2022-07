Clugova Carmina Burana danes na nemškem festivalu Dance First

München, 14. julija - Balet SNG Maribor bo sezono zaključil na gostovanju v Nemčiji, kjer bo danes na festivalu Dance First v bavarskem Fürstenfeldubrucku uprizoril Carmino Burano v koreografiji Edwarda Cluga na glasbo Carla Orffa, so sporočili iz Opere in baleta SNG Maribor.