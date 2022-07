Na letošnjem filmskem festivalu v Pulju štirje slovenski filmi

Pulj, 13. julija - V program 69. filmskega festivala v Pulju so se uvrstili štirje slovenski filmi, dva od njih sta nastala v koprodukciji več držav. So pa vsi filmi nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra (SFC). Festival, ki velja za osrednji filmski hrvaški festival, bo potekal od 16. do 24. julija.