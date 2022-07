V DZ predlog sklepa o nedopustnosti referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 12. julija - Predlagatelji novele zakona o nalezljivih boleznih, poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice, so v DZ vložili predlog sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma. Ocenjujejo namreč, da zakon spada med izjeme, navedene v 90. členu ustave. Ta določa, da predmet zakonodajnega referenduma med drugim ne more biti zakon, ki odpravljajo protiustavnost.