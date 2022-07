Sredstva iz trajnostne obveznice v največji meri za zdravstvo in razogljičenje prometa

Ljubljana, 12. julija - Slovenija je 1,05 milijarde evrov, ki jih je zbrala z izdajo svoje prve trajnostne obveznice, v največji meri namenila za projekte in programe v zdravstvu in za razogljičenje prometa na čelu z naložbami v železniško infrastrukturo, kaže prvo poročilo o delitvi in učinkih sredstev, zbranih z obveznico.