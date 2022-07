Big Bang v nakup 100-odstotnega deleža Sancta Domenice

Ljubljana, 12. julija - Največji slovenski trgovec z zabavno in uporabno elektroniko Big Bang je podpisal pogodbo za nakup 100-odstotnega deleža Sancta Domenice, enega izmed največjih hrvaških trgovcev z zabavno in uporabno elektroniko. Posel morajo potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence, so sporočili iz družbe.