Amazonovi zaposleni v Nemčiji stavkajo

Augsburg, 11. julija - Amazonovi zaposleni v Nemčiji so začeli stavko, ki bo po pričakovanjih trajala do srede, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V sindikatu Verdi zahtevajo, da Amazon spoštuje panožno kolektivno pogodbo in sklene podjetniški kolektivni dogovor. V podjetju zatrjujejo, da potrošniki stavke ne bodo občutili.