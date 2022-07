Tesla za dva tedna zapira tovarno pri Berlinu

Berlin, 11. julija - Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla bo za dva tedna zaprl t.i. gigatovarno v Grünheideju blizu Berlina. V podjetju pravijo, da gre za običajno zaustavitev proizvodnje, o zaprtju so bili že pred časom obveščeni tudi v sindikatu. Berlin in zvezna dežela Brandenburg so sicer od prejšnjega tedna na poletnih počitnicah.