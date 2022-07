Šrilanški premier pripravljen odstopiti

Kolombo, 9. julija - Potem ko so protestniki v šrilanški prestolnici Kolombo danes zasedli rezidenco in urad predsednika, je premier Ranil Wickremesinghe izrazil pripravljenost za odstop in oblikovanje vlade narodne enotnosti. Predsednik Gotabaya Rajapaksa je medtem še vedno na neznani lokaciji, kjer naj bi ga varovala mornarica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.