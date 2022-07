Unicef Slovenija z akcijo za pomoč otrokom brez dostopa do pitne vode

Ljubljana, 7. julija - Unicef Slovenija je začel z zbiranjem sredstev za pomoč najranljivejšim otrokom, ki nimajo dostopa do čiste pitne vode. Zaradi diareje, povezane s pomanjkanjem ustrezne vode, sanitarij in higiene, vsak dan umre več kot 700 otrok, mlajših od pet let, ob tem opozarja Unicef.