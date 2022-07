V Novem Sadu nocoj začetek glasbenega festivala Exit

Novi Sad, 7. julija - Na Petrovaradinski trdnjavi v Novem Sadu se drevi začenja največji glasbeni festival v Srbiji Exit. V 22. izdaji bo ponudil različne glasbene zvrsti, od elektronske glasbe, prek rocka in heavy metala, pa do punk zvokov, rapa, hip-hopa, trapa, dum'n'bassa, reggaeja in etno glasbe. Sklenil se bo 10. julija.