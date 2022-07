Deželni svet SKGZ potrdil sestave organov v novem mandatu

Kocijančič je ohranil vlogo deželnega podpredsednika, medtem ko je vlogo predsednice deželnega sveta prevzela dosedanja vodja devetdesetčlanskega organa krovne organizacije Florenin, so danes sporočili iz SKGZ.

Dobrila, ki je bila na mejskem kongresu ponovno izvoljena na čelo SKGZ, je članom sveta predstavila tudi seznam članov novega izvršnega odbora. Tega sestavljajo Dobrila, Antonio Banchig, Aleksander Coretti, Marino Marsič, Kocijančič, Stefano Predan, Maja Humar, Štefan Čok in Živka Persi.

Predsednica SKGZ je pojasnila, da je tokratna začetna sestava izvršnega odbora v primerjavi s preteklim mandatom, ko je štel skoraj trideset članov, manjša, da bi bila bolj odzivno dinamična. Ob tem je dodala, da bo jeseni še nadgradila člane tega organa, ter izrazila namen, da bodo v novem mandatu delovale delovne skupine v skladu s področji, ki jih vsebuje akcijski program.

Na zasedanju so bila predstavljena tudi poročila pokrajinskih predsednikov, deželni svet pa je ob tem potrdil njihove odbore, so še navedli v sporočilu za javnost.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza je samostojna in nadstrankarska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954 in je od vsega začetka odprta do vseh komponent slovenske narodne skupnosti v Italiji, navajajo na spletni strani.

Glavni cilj zveze je zaščita pravic in interesov slovenske narodne skupnosti in njenih pripadnikov na vseh področjih družbenega udejstvovanja kot tudi spodbujanje vrednot in načel sožitja in vzajemnega spoznavanja ljudi na meji. SKGZ združuje, podpira in usklajuje dejavnosti številnih društev, organizacij in ustanov.