Danes predstavitev rezultatov spomladanske mature

Ljubljana, 11. julija - Danes bodo predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Državnega izpitnega centra predstavili rezultate splošne, poklicne in mednarodne mature v letošnjem spomladanskem roku. Letošnja matura je po dveh letih epidemičnih razmer znova potekala običajno kot pred covidom-19.