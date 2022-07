Ljubljanski policisti prijeli osumljenko poskusa drzne tatvine

Ljubljana, 7. julija - Policisti so odvzeli prostost 71-letni osumljenki tatvine, po tem ko je v torek okoli 19. ure v Tomišlju vstopila v hišo starejše ženske ter brez njene vednosti pregledovala prostore in omare. Osumljenka se je odpeljala s kraja, vendar so policisti vozilo kmalu po dogodku izsledili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.