Za letovanje otrok letošnjega dobrodelnega projekta Mikove karavane 55.000 evrov

Debeli rtič, 6. julija - Na osrednjem dogodku 17. Mikove karavane otroškega smeha in tedna počitnic za 100 otrok iz socialno ogroženih družin iz celotne Slovenije je podjetje Mik Mladinskemu zdravilišču Debeli rtič za izvedbo projekta predalo 55.000 evrov. Kot so sporočili iz podjetja Mik Celje, so počitnice omogočili že 2000 otrokom.