Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 9. julija - Pri založbi Didakta so izdali knjigo Barbare Habič in Slavka Pregla z naslovom Piran: zgodbe in legende, pri Mladinski knjigi pa roman Anomalija, ki ga podpisuje francoski pisatelj Herve le Tellier. Založba *cf. je poskrbela za prevod teoretskega dela francoskega avtorja Marca Perelmana Barbarski šport: Kritika globalne kuge.