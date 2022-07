Delničarji Uniorja brez dividend

Zreče, 6. julija - Delničarji Uniorja so na današnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta družbe, da bilančni dobiček za leto 2021 v višini 8,8 milijona evrov ostane nerazporejen, ter zavrnili predlog, da se del dobička nameni za izplačilo dividend. Obenem so zavrnili predlog za odpoklic članice nadzornega sveta družbe Andreje Potočnik.